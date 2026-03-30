Rusia reconoce ataque contra planta de fertilizantes en Samara

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Moscú, 30 mar (EFE).- Las autoridades rusas reconocieron hoy el ataque lanzado por Ucrania contra una planta de fertilizantes en la región de Samara, anunciado anteriormente en medios ucranianos.

«Temprano en la mañana drones enemigos atacaron una empresa industrial en la ciudad de Toliatti», escribió en MAX, el Telegram ruso, el gobernador local, Viacheslav Fedorischev.

Añadió que el ataque no causó víctimas o daños en viviendas.

«Los servicios de emergencias trabajan» en el lugar de los hechos, señaló.

Anteriormente, la agencia ucrania Ukrinform informó sobre un ataque ucraniano contra la planta química KuibishevAzot, ubicada en la ciudad de Toliatti.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la pasada noche fueron derribados 102 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas y el mar de Azov. EFE

mos/ah