Rusia reconoce que el 65 % de usuarios sigue sin luz en Donetsk tras el ataque ucraniano

2 minutos

Moscú, 18 nov (EFE).- El gobernador ruso de la anexionada región de Donetsk, Denís Pushilin, reconoció este martes que el 65 % de los usuarios sigue sin luz tras el ataque ucraniano de ayer.

«Actualmente, el 65 % de los consumidores se encuentran sin electricidad», escribió en su canal de Telegram al comunicar sobre una reunión urgente para paliar las consecuencias de los últimos ataques de drones y misiles ucranianos.

El gobernador, nacido en la misma región y acusado de estafador antes de entrar en política, no descartó que se produjeran apagones rotativos.

«Solo permanecerán abiertas las escuelas y guarderías con calefacción disponible», añadió.

Los cortes de luz también afectaron a más de 200 instalaciones de telefonía móvil, por lo que existen problemas de conexión de red.

Ayer, Pushilin informó que cerca de medio millón de personas quedaron sin luz en las ciudades de Donetsk, Makíivka, Gorlivka y Yasinuvata.

El gobernador ha sido anteriormente criticado por los problemas de suministro en la región, que además de problemas de luz y calefacción, tiene dificultades con el acceso a agua potable.

Según Kiev, su principal objetivo son las infraestructuras energéticas, contra las que incrementaron este año los ataques tanto en territorio ruso como en territorio ucraniano ocupado.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.

Con todo, el Ejército ruso no deja de castigar las infraestructuras civiles ucranianas a las puertas del invierno, lo que ha obligado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a viajar a Francia, Grecia y España en busca de ayuda energética. EFE

