Rusia toma otros tres pueblos en el este de Ucrania

El ejército ruso tomó otros tres pueblos en el este de Ucrania, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Moscú, en el último avance de su ofensiva.

Los últimos avances rusos coinciden con la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a sus aliados europeos, donde busca recabar apoyos militares y económicos.

Moscú indicó que sus tropas tomaron las localidades de Gai, en la región de Dnipropetrovsk; Platonivka, en la región de Donetsk, y Dvorichanske, en la región de Járkov.

AFP no pudo verificar estas informaciones.

Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Al acercarse el invierno, Moscú ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.

Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.

