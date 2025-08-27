The Swiss voice in the world since 1935

Rusia y China efectúan por primera vez una misión de patrullaje conjunto con submarinos

Moscú, 27 ago (EFE).- Rusia y China han efectuado por primera vez una misión de patrullaje conjunto de submarinos en la región Asia-Pacífico, informó este miércoles la Flota del Pacífico de la Armada rusa en su canal de Telegram.

«El submarino diésel-eléctrico ‘Vóljov’ de la Flota del Pacífico y un submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China emprendieron una travesía de patrullaje acordada en los mares del Japón y China Oriental. Tras cumplir las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases», se afirma en la nota de prensa.

La Flota del Pacífico indicó que el ‘Volkhov’ regresó este miércoles a su base en Vladivostok, el extremo oriente de Rusia, tras una travesía de más de 2.000 millas náuticas.

Durante su misión, el submarino, con una autonomía de navegación de 45 días y en servicio desde octubre de 2020, contó con el apoyo de la corbeta ‘Gromki’ y el remolcador de rescate ‘Foti Krilov’, de la Flota del Pacífico.

El patrullaje submarino conjunto comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino «Interacción Marítima – 2025» en aguas del mar del Japón. EFE

