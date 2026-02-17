Rusia y Ucrania cierran primer día de tensas negociaciones bajo mediación de EEUU en Suiza

Las delegaciones de Rusia y Ucrania cerraron este martes la primera jornada de un nuevo ciclo de negociaciones para terminar con la guerra, un diálogo mediado por Estados Unidos en Ginebra, que una fuente cercana a la delegación rusa describió como «muy tenso».

Esta nueva ronda de conversaciones de paz continuará el miércoles y la primera jornada de negociaciones contó con la participación de cuatro países europeos que buscan allanar el fin del conflicto que comenzó hace casi cuatro años con la invasión rusa contra Ucrania.

«Fue muy tenso. Duró seis horas. Ahora ya concluyeron. Se acordó que continuarán mañana», declaró una fuente cercana a la delegación rusa, que habló con periodistas bajo condición de anonimato.

Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad.

Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

«El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra», escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

El conflicto empezó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y las dos rondas de diálogos mediadas por la Casa Blanca hasta ahora no han logrado ningún avance.

«Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido», dijo el lunes Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

El Kremlin volvió a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umiérov, afirmó que el objetivo era trabajar de forma «constructiva», pero sin demasiadas «expectativas», un mensaje en sintonía con las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que estimó que «no hay que esperar novedades hoy, ya que el trabajo sigue mañana».

A la mediación estadounidense se sumó la participación de representantes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, anunciaron el martes fuentes diplomáticas.

– Puntos de conflicto –

Esta guerra se convirtió en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y el sur del país asolados por los combates.

Rusia ocupa un 19,5% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que tomó en 2014 y las zonas que los separatistas con apoyo de Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Las partes trabajan en base al plan estadounidense presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en el futuro.

En concreto Rusia quiere que las tropas ucranianas se retiren del territorio que aún controlan en la región de Donetsk.

Ucrania rechaza esta demanda, profundamente impopular, y recientemente logró algunos avances en el campo de batalla. La semana pasada recuperó 201 km2, según un análisis de AFP con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La ganancia territorial se concentra en torno a 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, una zona en la que las tropas rusas habían logrado avances significativos desde mediados del año pasado.

Esta región, situada en el centro del país, alberga la central nuclear más grande de Europa, que actualmente controla Rusia, otro punto conflictivo en las negociaciones.

