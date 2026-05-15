Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de soldados caídos tras canje de prisioneros

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Moscú, 15 may (EFE).- Rusia entregó hoy a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras que la parte ucraniana entregó 41 restos mortales de efectivos rusos, horas después de que Moscú y Kiev efectuasen un intercambio de prisioneros de guerra, según informó la agencia estatal rusa RIA Nóvosti citando una fuente castrense.

El anterior canje de cuerpos tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando Rusia entregó mil cadáveres y recibió 41 cuerpos de soldados rusos.

Horas antes el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando, que fue confirmado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Es la primera etapa del intercambio de 1.000 por 1.000», dijo Zelenski en sus redes sociales, en referencia al canje acordado con el presidente de EE. UU., Donald Trump, a cambio de que Kiev se sumara a la tregua declarada por Moscú con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.

La tregua se extendió hasta el 11 de mayo. La parte ucraniana había expresado su temor a que los rusos no cumplieran con el intercambio acordado.

Según Zelenski, muchos de los retornados a Ucrania en este canje estaban en cautiverio desde 2022, el año en que comenzó la invasión a gran escala rusa que provocó esta guerra.

El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril. EFE

Según el mando castrense ruso, el intercambio de prisioneros fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.EFE

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