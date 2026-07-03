Rusia y Ucrania intercambian nuevos ataques que dejan al menos 15 muertos

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Al menos diez personas murieron en ataques ucranianos contra Rusia y territorios ocupados por Moscú, según informaron el viernes las autoridades locales, mientras que Ucrania reportó cinco fallecidos en ataques rusos.

El fuego cruzado se produjo al día siguiente del mayor ataque con drones y misiles contra la capital ucraniana desde el inicio de la ofensiva rusa, que dejó al menos 30 muertos y más de 90 heridos, según el balance de los servicios de rescate ucranianos.

Este viernes, un ataque ucraniano contra un mercado de la localidad de Tokmak, en la parte de la región de Zaporiyia ocupada por Rusia, mató a cinco personas, según el gobernador designado por el Kremlin.

«Es un ataque contra la vida civil, contra personas que habían ido a comprar alimentos», declaró Yevgueni Balitski en Telegram.

Previamente, había informado de que tres personas habían muerto en ataques separados en la región.

Otras dos personas fallecieron en ataques contra las regiones rusas de Bélgorod y Briansk, ambas fronterizas con Ucrania, según las autoridades.

Kiev, por su parte, reportó un ataque contra la región nororiental de Sumi que incendió una casa y mató a cuatro personas, entre ellas una niña pequeña.

«Desafortunadamente, murieron dos mujeres, un hombre mayor y una niña que no había cumplido dos años. El ataque ruso se llevó su vida junto con la de su madre», declaró en Telegram el jefe de la administración militar regional de Sumy, Oleg Grygorov.

Tres personas más resultaron heridas en el ataque.

En la región centrooriental de Dnipropetrovsk, una persona murió y otras cinco resultaron heridas, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.

La fuerza aérea ucraniana indicó el viernes que Rusia lanzó dos misiles y 105 drones contra Ucrania durante la noche.

Rusia, por su parte, derribó 155 drones ucranianos en la noche del jueves al viernes sobre sus regiones y la Crimea anexionada, según el Ministerio de Defensa ruso.

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