Ruto dice que Kenia y la UE buscan vías para maximizar su Acuerdo de Asociación Económica

2 minutos

Nairobi, 24 feb (EFE).- Kenia y la Unión Europea (UE) buscan vías para poder maximizar su Acuerdo de Asociación Económica (AAE), que entró en vigor en 2024, afirmó este martes el presidente keniano, William Ruto.

«Kenia y la Unión Europea comparten una sólida y duradera alianza que ha crecido de forma constante a lo largo de los años, convirtiendo a la UE en nuestro principal mercado de exportación», señaló Ruto en la red social X, tras reunirse en su oficina en Nairobi con la embajadora de la UE en el país, Henriette Geiger.

«Mediante consultas constantes, estamos explorando maneras de maximizar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y Kenia, que entró en vigor en julio de 2024, para garantizar el acceso libre de aranceles y cuotas para los productos kenianos al mercado de la UE», subrayó el presidente.

El mandatario enfatizó que el objetivo de Kenia es «ampliar los mercados globales para nuestros agricultores, empresarios e industrias, aumentando los ingresos, creando empleo y generando beneficios económicos y sociales tangibles para los kenianos».

Ruto y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el AAE en una ceremonia en Nairobi el 18 de diciembre de 2023.

Según datos comunitarios, el comercio total entre la UE y Kenia alcanzó los 3.400 millones de euros en 2023, con un aumento de más del 50 en la última década.

Además, la UE es el principal destino de exportación de Kenia -con un 14 % del total- y las inversiones europeas en el país han aumentado un 61 % desde 2013. EFE

