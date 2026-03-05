Rutte dice que hay un apoyo «masivo» de la OTAN a la guerra de Trump y Netanyahu en Irán

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió que existe un apoyo «masivo» de los países aliados a la guerra lanzada en Irán por Estados Unidos e Irán, a pesar de las críticas expresadas por líderes europeos como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«La OTAN no está involucrada, pero, obviamente, los aliados apoyan de una forma masiva lo que está haciendo el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump», dijo Rutte en una entrevista a última hora del miércoles en Newsmax, una cadena de televisión estadounidense conservadora y afín al trumpismo.

Agregó que los aliados «también están facilitando lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región, eliminando la capacidad nuclear de Irán y, por supuesto, su capacidad en materia de misiles».

Rutte ya adelantó el martes que, pese al rechazo del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice sus bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán, España está proporcionando «un apoyo habilitador clave» en otro sentido, por ejemplo a través de «el sistema Patriot español en Turquía».

En su entrevista con Newsmax, Rutte citó precisamente la información de las defensas de la OTAN en Turquía de que habían interceptado un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental, un extremo que Irán negó este jueves, al afirmar que «respeta la soberanía» turca y no ha lanzado misiles sobre su territorio.

«Estamos alerta», recalcó el político neerlandés, que destacó que la prioridad de los aliados es defender «cada centímetro del territorio de la OTAN de forma integral».

Respecto a qué tendría que ocurrir para que la OTAN activase el Artículo 5 de su tratado, que supone que un ataque contra uno de los aliados lo es contra todos y por lo tanto debe haber una respuesta conjunta, Rutte evitó dar detalles, pero dijo que, si se invoca esa cláusula, la Alianza lo dejará claro.

«Siempre mantendremos una gran ambigüedad sobre cuándo se activa el artículo 5. Lo mantenemos muy ambiguo porque no queremos que nuestros enemigos, nuestros adversarios, se hagan una idea más clara», recalcó.

«Mientras tanto, estamos muy unidos a nuestros amigos y socios de Oriente Medio, porque vemos estos ataques indiscriminados contra los Emiratos Árabes Unidos, contra Baréin, contra Omán, contra Arabia Saudí, contra Kuwait y contra otros países (…). Queremos asegurarnos de que les ayudaremos en todo lo que podamos para que estén a salvo», añadió.

La entrevista de Rutte cosechó los elogios de Trump, frecuente espectador de Newsmax y que ha elogiado la postura del secretario general al tiempo que critica la española, hasta el punto de que el martes amenazó con cortar todos los lazos comerciales con España por su falta de apoyo en la campaña militar contra Irán.

«¡Gracias a nuestro gran secretario general de la OTAN!», escribió Trump en su red social Truth Social, citando un mensaje sobre la entrevista de Rutte. EFE

