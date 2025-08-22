Rutte ofrece garantías de seguridad «robustas» para que Rusia no vuelva a atacar Ucrania
Bruselas, 22 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este viernes durante una rueda de prensa en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se está trabajando para “definir” garantías de seguridad “robustas” que aseguren que Rusia respetará un futuro acuerdo de paz.
“Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora”, dijo Rutte, para que cuando se celebre la cumbre entre Zelenski y el mandatario ruso, Vladímir Putin, el ucraniano “cuente con el respaldo inequívoco de los amigos de Ucrania, asegurando que Rusia respetará cualquier acuerdo”.
“Estamos trabajando juntos, Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para garantizar que las garantías de seguridad sean tales que Vladímir Putin, sentado en Moscú, nunca más vuelva a intentar atacar Ucrania”, añadió. EFE
