Ryanair crece en Bratislava y retira 5 aviones de Viena entre críticas a tasas austríacas

2 minutos

Viena, 25 nov (EFE).- Ryanair anunció este martes un crecimiento de sus operaciones en el aeropuerto de Bratislava en 2026, mientras mantiene el recorte de cinco aviones en Viena, en medio de críticas del consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary, al Gobierno austríaco por los impuestos y tasas al sector.

«Bratislava será el aeropuerto de más rápido crecimiento en Europa en 2026», dijo O’Leary sobre la infraestructura situada en la capital de Eslovaquia, a unos 60 kilómetros de Viena.

O’Leary anunció que la flota en Bratislava de la compañía pasará de dos a tres aviones, lo que supone un crecimiento del 70 %, informó la agencia de noticias APA.

Confirmó además que en el aeropuerto de Viena se mantendrá la retirada de cinco de los 19 aviones de la compañía, alegando que el Gobierno austríaco «duerme» y no reduce tasas ni impuestos como sí hace Eslovaquia.

O’Leary ofreció este martes dos conferencias de prensa: una en Bratislava, donde elogió la «decisión visionaria» de reducir costes para atraer más pasajeros.

La otra la ofreció en Viena, donde volvió a criticar al jefe de Gobierno, el conservador Christian Stocker, y al ministro de Transporte, el socialdemócrata Peter Hanke.

O’Leary mostró incluso un cartel con un fotomontaje de ambos y en el caso del canciller llevaba la inscripción en inglés de «sleepy Stocker» (adormilado Stocker).

Ryanair es conocida por ejercer presión pública sobre aeropuertos y autoridades locales para obtener mejores condiciones.

En esta ocasión, O’Leary reiteró su exigencia de eliminar la tasa aérea austríaca de doce euros por billete y reducir las tarifas aeroportuarias, y recordó que Alemania había recortado impuestos al sector.

El recorte de capacidad en Viena afecta a unos 120 empleados de Ryanair. EFE

ll/psh