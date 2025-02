Ryanair se está expandiendo «muy rápido» en Marruecos de cara al Mundial 2030

1 minuto

Lisboa, 5 feb (EFE).- El director ejecutivo de la aerolínea irlandesa Ryanair, Michael O’Leary, afirmó este miércoles que su compañía se está expandiendo «muy rápido» en Marruecos, donde se están construyendo nuevas instalaciones de cara al Mundial 2030 organizado con España y Portugal.

«Este año estamos abriendo doce rutas, nuestras primeras domésticas, dentro de Marruecos, creo que volamos a 12 aeropuertos marroquíes, por lo que estamos invirtiendo muy fuertemente en Marruecos», indicó O’Leary en una rueda de prensa en Lisboa.

«No me cabe duda que cuando el Mundial llegue en 2030: ‘a’ Irlanda posiblemente no se clasificará, ‘b’ Inglaterra con suerte no ganará y ‘c’ Ryanair llevará a cabo muchos vuelos entre España, Portugal y Marruecos, llevando a mucha gente que vaya al Mundial», remarcó el responsable de la línea de bajo coste.

Asimismo, O’Leary afirmó que Marruecos están invirtiendo en unas infraestructuras que «son muy impresionantes». EFE

