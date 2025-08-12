S&P eleva perfil crediticio del BCIE a ‘aa’ y mantiene calificación internacional ‘AA’

Tegucigalpa, 12 ago (EFE).- La firma calificadora de riesgo internacional Standard & Poors (S&P) elevó el perfil crediticio individual del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de “aa-” a “aa”, impulsado por el fortalecimiento de su perfil financiero en el último año, y confirmó su calificación internacional de largo plazo en “AA” con perspectiva estable, informó este martes la institución regional.

Según S&P, la mejora responde, entre otros factores, a la implementación en el primer semestre de 2025 de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) con otros dos bancos multilaterales de desarrollo, medidas orientadas a reducir la concentración de préstamos y a optimizar el capital disponible.

Estas acciones mejoraron el índice de capital ajustado por riesgo (RAC) del BCIE y reforzaron su perfil de riesgo financiero, señaló.

“La mejora en el perfil de riesgo financiero del Banco constituye un hito muy significativo, pues representa la segunda acción positiva de calificación en menos de un año y refuerza los resultados positivos de la implementación de nuestra renovada Estrategia Institucional y Financiera», afirmó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

Aseguró que la ejecución de la nueva estrategia ha marcado «el camino para continuar por la senda de la rigurosidad técnica y promoviendo una constante optimización de nuestra hoja de balance para continuar siendo el banco de desarrollo líder en la región».

La calificadora resaltó los resultados financieros «históricos» del BCIE al cierre de 2024 y su amplio acceso a los mercados de capitales, con colocaciones en 27 monedas y 26 mercados a nivel global.

Además, destacó la nueva Estrategia Institucional 2025-2029 del ente financiero regional, enfocada en capitalización, gestión, optimización de balance y financiamiento e intermediación financiera de alto impacto.

S&P confirmó la calificación internacional de largo plazo del BCIE en “AA” con perspectiva estable, y señaló que espera que el apoyo de sus accionistas se mantenga fuerte.

La firma indicó que la perspectiva estable refleja su expectativa de que, en los próximos dos años, los socios del BCIE continuarán brindando un «respaldo sólido» a la institución mediante pagos de capital puntuales, manteniendo el historial «impecable» del banco como acreedor preferente.

La calificadora también prevé que la entidad seguirá gestionando sus niveles de capital «con prudencia» y mantendrá una «posición robusta» en activos líquidos de alta calidad. EFE

