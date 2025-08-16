Sábado, 16 de agosto de 2025 (19.00 horas)

The Swiss voice in the world since 1935

UCRANIA GUERRA

Washington – Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se comprometen a mantener el diálogo y la posibilidad de un nuevo encuentro en Moscú tras su cumbre en Alaska, en la que reconocen avances pero no alcanzan acuerdos definitivos sobre la guerra en Ucrania.

(Texto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respalda la propuesta de Donald Trump de mantener una cumbre trilateral con Vladímir Putin tras el encuentro de ambos en Alaska, y anuncia que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano «todos los detalles» de ese eventual proceso.

(Texto) (Foto)

– Los líderes europeos se reunirán el domingo con Zelenski para analizar el resultado de la cumbre de Alaska.

ISRAEL PALESTINA

Neve Shalom/Wahat al-Salam (Israel) – Neve Shalom/Wahat al-Salam es el nombre de una aldea que en hebreo y árabe significa «Oasis de Paz» y donde judíos y palestinos con ciudadanía israelí comparten la esperanza de que pese a las tensiones provocadas por la guerra en Gaza ambos pueblos puedan convivir. por Verónica Snoj

(Texto) (Foto) (Video)

– Seguimiento de la campaña militar de Israel en la franja de Gaza.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos están convocados el domingo a las urnas para participar en unas cruciales elecciones generales que se celebran en medio de una fuerte crisis económica y el debilitamiento del partido oficialista MAS, que ha gobernado el país durante casi veinte años.

(Texto) (Foto) (Video)

PERÚ COLOMBIA

Bogotá – Las acusaciones del Gobierno colombiano a Perú de apropiarse de una isla en el río Amazonas sacan a flote un problema ambiental ignorado por décadas: el río más largo y caudaloso del mundo se aleja de Colombia, y en pocos años podría dejar a su único gran puerto y perder el acceso a sus aguas. Carla Samon Ros.

(Texto) (Foto) (Video)

TAYLOR SWIFT

Londres – En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del Hamlet de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole un tema y profundizando en su vínculo creativo con el dramaturgo inglés. por Raúl Bobé

(Texto) (Foto) (Video)

