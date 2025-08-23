Sábado, 23 de agosto de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército de Israel proseguía los bombardeos en diferentes barrios de la ciudad de Gaza horas después de que el último informe de seguridad alimentaria de Naciones declarara oficialmente el estado de hambruna en la totalidad del enclave palestino.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – La guerra en Ucrania cumple el domingo tres años y medio sin que haya indicios de que Rusia esté interesada en poner fin a los combates en el vecino país.

(Texto) (Foto)

– La recuperación de la agricultura se ha convertido en un salvavidas para muchos habitantes de los territorios ucranianos devastados por la ocupación rusa.

(Texto)

COLOMBIA CONFLICTO Bogotá – El conflicto armado colombiano vuelve a tomar protagonismo en la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 ante el creciente deterioro de la seguridad, como quedó en evidencia con los atentados del jueves que dejaron al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Milicia de Venezuela, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lleva a cabo una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas, convocada por el presidente Nicolás Maduro en respuesta al patrullaje de buques de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, para combatir el narcotráfico.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU TRUMP

Wshington – En la capital de EE.UU., las paredes tienen voz. Los habitantes de Washington usan carteles, pegatinas y grafitis para demostrar un rechazo a la operación del presidente Donald Trump de poner a la Policía de la ciudad bajo control federal como parte de su campaña contra el crimen.

(Texto) (Foto)

ALEMANIA REFUGIADOS

Berlín – La frase «Lo lograremos» pronunciada en 2015 por la entonces canciller, Angela Merkel, sirvió para animar a Alemania ante una llegada masiva de demandantes de asilo pero, una década después, el también conservador Friedrich Merz dirige un Gobierno alejado de esas palabras. por Salvador Martínez Mas

(Texto)

AFGANISTÁN SEQUÍA

Kabul – La capital de Afganistán se enfrenta al peligro de convertirse en un páramo por la escasez de agua, un problema visto anteriormente como una amenaza futura para la ciudad pero que hoy ya supone un problema cotidiano entre sus más de seis millones de habitantes.

(Texto) (Foto) (Video)

FESTIVAL DE VENECIA

Roma – El Festival de Venecia volverá a abrir una ventana al cine hispano: el mexicano Guillermo del Toro buscará otro León de Oro con su ‘Frankenstein’ y otros coparán las secciones más vanguardistas del certamen, desde la argentina Lucrecia Martel hasta Stillz, el creador del universo visual de Bad Bunny.

(Texto)(Foto)

Ginebra.- AYUDA RECORTES.- Un grupo de oenegés expone las consecuencias de los recortes de financiación al desarrollo por parte de Estados Unidos y, en menor medida, de ciertos países europeos.

Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, invita a la población a visitar este fin de semana instalaciones del Gobierno Federal en Berlín para conocer mejor su labor.

Jackson Hole (Wyoming, EEUU) – RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de responsables de los grandes bancos centrales del mundo que organiza la Reserva Federal de Kansas en la localidad de Jackson Hole.

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- La política exterior de Bolivia girará tras los casi veinte años de la izquierda en el poder; el nuevo Gobierno verá con toda probabilidad prioritario restablecer relaciones con EEUU.

Ciudad de México – MÉXICO DESAPARECIDOS – Inauguración de la exposición 'Huellas de la memoria', que muestra zapatos que fueron usados por personas desaparecidas, para dar visibilidad a las historias de esas personas y a los procesos de búsqueda de sus familiares en México y América Latina.

Ciudad de México – MÉXICO – Activistas convocan a una protesta pacífica en el metro de la Ciudad de México para denunciar casos recientes de transfobia en el transporte público.

Trípoli.- LIBIA ELECCIONES.- La Alta Comisión Nacional Electoral de LIbia anuncia los resultados de la segunda fase de las municipales del 16 de agosto, que solo se pudieron celebrar en 26 circunscripciones.

