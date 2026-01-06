Sánchez abre la puerta a que tropas españolas participen en una misión de paz en Ucrania

2 minutos

París, 6 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano.

Sánchez anunció en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

Explicó que la política exterior española con Ucrania siempre ha sido de apoyo férreo a su lucha por la libertad de muchas maneras, con ayuda económica y militar, y acogiendo a miles de ucranianos.

En coherencia con todo ello recalcó que España, «como gran país europeo», va a participar en las decisiones que se tomen si hay un alto el fuego y se abre esa oportunidad para consolidar la paz.

Una contribución que dijo que considera que debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como con «capacidades militares».

Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz internacional, aseguró que está dispuesto, como ha hecho España «en otras latitudes», a colaborar con la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas.

«Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa», apostilló antes de asegurar que informará al Parlamento si todo ello se concreta.

Pero de momento, protagonizará la semana que viene esa ronda con los grupos en la que, al preguntarle si incluirá al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo dio por hecho al afirmar que hablará con los responsables de casi todas las formaciones, ya que hasta ahora en este tipo de rondas no ha incluido a Vox.

A juicio del presidente del Gobierno, hay una puerta abierta a la esperanza para que 2026 sea el año en el que acabe la guerra en Ucrania y España debe estar presente en esa solución. EFE

