Sánchez dice que España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional

1 minuto

(Añade declaraciones)

Madrid, 3 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España no reconocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela porque «viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo».

El jefe del Ejecutivo ha explicado que España no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá esta intervención llevada a cabo por la Administración de Donald Trump.

En un mensaje publicado en X, Sánchez ha pedido «a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada».

Por la mañana, Sánchez hizo un llamamiento a la desescalada y la responsabilidad e informó de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos.

Además, incidía en la obligación de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Washington gobernará Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político. EFE

