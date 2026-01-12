Sánchez le pidió a Delcy Rodríguez liberar a más presos políticos en Venezuela

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explicó este lunes que le pidió la liberación de más presos políticos a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada.

«Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos», explicó Sánchez en una conferencia de prensa en Madrid con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis.

Sánchez habló con Rodríguez la semana pasada, después de la liberación de cinco presos políticos españoles, entre ellos la activista binacional Rocío San Miguel, que viajaron a España tras su liberación.

El jefe del gobierno español también habló con el opositor venezolano exiliado en España Edmundo González.

Sánchez dijo que sus conversaciones con ambas partes en Venezuela tienen como fin contribuir a «una transición que tiene que ser pacífica, que tiene que ser inclusiva (…) hacia una democracia y hacia unas elecciones libres».

El presidente del Gobierno español agradeció a su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero el trabajo que, afirmó, está haciendo para la liberación de los presos.

«Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos (…) están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos en Venezuela», afirmó.

Zapatero ha sido frecuentemente blanco de críticas de la oposición de derechas española, que lo acusa de cercanía al presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro.

Sánchez hizo las declaraciones de este lunes poco después de que Caracas anunciase la liberación de otros 116 presos políticos, en el marco de un proceso iniciado la semana pasada tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos en una operación militar estadounidense.

