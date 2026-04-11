Sánchez llega a China en su cuarta visita al país y volverá a reunirse con Xi

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(actualiza con detalles del recibimiento a su llegada)

Pekín, 11 abr (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este sábado a Pekín en la que es su cuarta visita a China en cuatro años y durante la cual volverá a reunirse con su presidente, Xi Jinping.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de la capital china, final de una ruta que tuvo que modificarse respecto a viajes anteriores debido a la crisis en Oriente Medio.

Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde Barcelona – de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana- la parada habitual para repostar en este itinerario debía ser Omán.

Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra de Irán, se hizo una ruta alternativa con escala en Azerbaiyán.

Sánchez y su esposa fueron recibidos al descender del avión por el ministro de Educación chino, Huai Jinpeng, a quien acompañaban un niño y una niña que les entregaron sendos ramos de flores, según se observa en las imágenes de la llegada difundidas por el Gobierno español.

También les esperaban en el aeropuerto la embajadora de España en China, Marta Betanzos, y el embajador del país asiático en Madrid, Yao Jing.

La agenda oficial del presidente del Gobierno español comenzará el lunes, con visitas a la universidad de Tsinghua, la Academia China de Ciencias (que le concederá un título honorífico) y la sede de la tecnológica Xiaomi.

Al día siguiente se verá con inversores chinos para intentar impulsar su presencia en España y tendrá las reuniones de carácter político, tanto con Xi como con el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

La última jornada la dedicará a una serie de encuentros con representantes de empresas innovadoras y con responsables de la Cámara de Comercio UE-China. EFE

BB/vh

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