Sánchez y Starmer se reúnen en Londres para reforzar relaciones bilaterales tras acuerdo sobre Gibraltar

afp_tickers

4 minutos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita este miércoles en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales de dos países en buena sintonía tras el acuerdo alcanzado en junio sobre Gibraltar.

Ese acuerdo prevé eliminar las barreras físicas y los controles de personas y mercancías en el paso fronterizo terrestre para acceder a Gibraltar, un enclave británico en el sur de la península ibérica.

Sánchez y Starmer hablarán sobre todo de temas comerciales, aunque podrían abordar otros asuntos como la situación en Ucrania y Gaza o la migración.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario británico The Guardian, previa a su encuentro con Starmer, Sánchez calificó de «fracaso» la respuesta de Europa al conflicto en Gaza.

«Es una realidad que, dentro de la Unión Europea hay países divididos sobre cómo influir a Israel», señala.

El político español también habla en The Guardian del dilema al que se enfrentan cada vez más las sociedades occidentales a la hora de decidir cómo gestionar la inmigración.

«Creo que la gran mayoría de los ciudadanos españoles comprende perfectamente que la migración también es una oportunidad y no solo un deber moral», afirma Sánchez.

«Es una oportunidad para responder eficazmente a los retos que afrontamos en materia de crecimiento económico, mercado laboral o para contribuir a la financiación de nuestro estado de bienestar en el presente y el futuro», añade.

Sánchez viaja a Londres cuando el ejecutivo español cree que es un buen momento para potenciar las relaciones económicas y empresariales con Reino Unido.

En este encuentro, el primero institucional entre ambos países desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea en 2020, participarán también empresarios y los dos ministros de Economía, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves.

La visita de Sánchez es la primera de un presidente del Gobierno español a Downing Street desde la reunión de Mariano Rajoy con Theresa May en 2017.

La reunión bilateral llega tras el pacto del 11 de junio en Bruselas, en el que se acordó que todos los controles físicos en Gibraltar se llevarán a cabo en el puerto y el aeropuerto del enclave británico y no en su frontera terrestre, que diariamente atraviesan unas 15.000 personas, en su mayoría para trabajar.

De este modo, el territorio británico pasará a formar parte del espacio Schengen en libre circulación de personas.

Ese acuerdo debe traducirse en un tratado vinculante, todavía sin fecha de implementación, que podría darse durante 2026.

«Beneficia a todos, y aportará certeza legal y confianza a personas y negocios de la región», dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al anunciar el acuerdo el 11 de junio, que debe ser ahora ratificado por todas las partes.

– «Un buen acuerdo» –

Sefcovic dijo estar «convencido de que será ratificado, porque es un buen acuerdo».

El Ministerio de Exteriores español señaló que «el eje principal es garantizar la convivencia y prosperidad en la región. Con este objetivo se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, cayendo la verja, la última barrera física que permanecía en el territorio continental europeo».

«En el ámbito de circulación de mercancías, se han fijado los principios que sustentarán la unión aduanera entre la UE y Gibraltar, que entrarán sin controles por carretera tras haber sido sometidos a las formalidades aduaneras en un puerto español», añadió el ministerio.

Pedro Sánchez mostró su satisfacción por el acuerdo.

«Después de tres siglos sin avances, la UE, Reino Unido y España cerramos un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos y de nuestra relación bilateral con Reino Unido. Todo sin renunciar a las reclamaciones españolas sobre el istmo y la retrocesión de Gibraltar», expresó en X.

En un comunicado del gobierno británico, Starmer también mostró su satisfacción y reafirmó el compromiso del Reino Unido con mantener la soberanía británica sobre Gibraltar.

El primer ministro británico destacó que el acuerdo «abre una gran oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales».

psr/pc