Sabrina Pena aumenta el botín de oros y récords para Brasil al ganar los 800 metros

Luque (Paraguay), 19 ago (EFE).- La brasileña Sabrina Pena ganó la medalla de oro, con récord incluido, en los 800 metros del atletismo femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, este martes en una jornada marcada por la lluvia.

Pena cruzó la meta con un tiempo de 2 minutos, 5 segundos y 87 centésimas, con lo que batió la marca de 2:08.62 impuesta en los Juegos de Cali en 2021.

Detrás de Pena llegaron la canadiense Avery Pearson, quien impuso un tiempo de 2:06.09 para ganar la medalla de plata, y la venezolana María Rojas, acreedora del bronce con un registro de 2:06.10. EFE

