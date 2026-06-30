Saga ‘Hellraiser’ se suma a Halloween Horror Nights de Universal en Florida y California

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Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El parque Universal incorporará la saga de terror ‘Hellraiser’ a su evento Halloween Horror Nights, con nuevas casas del terror inspiradas en la trilogía original del filme, según anunció este martes la compañía.

Las atracciones abrirán el 28 de agosto en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en Hollywood (California).

Las casas del terror, en los parques de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, se basan en las tres primeras entregas de la saga: ‘Hellraiser’, ‘Hellbound: Hellraiser II’ y ‘Hellraiser III: Hell on Earth’.

El actor británico Doug Bradley, que interpretó a Pinhead en la trilogía original, retomará el personaje, pondrá su voz a las dos atracciones.

La franquicia, creada por Clive Barker, debutó en 1987 y popularizó la ‘Lament Configuration’, una caja de rompecabezas que, al resolverse, abre un portal a otra dimensión, habitada por los cenobitas, seres que practican torturas rituales, y por su líder, Pinhead.

Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos. EFE

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