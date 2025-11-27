Salam carga contra Hizbulá: «Estas armas no protegieron a los líderes del propio partido»

Beirut, 27 nov (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, cargó este jueves contra la negativa del grupo chií Hizbulá a desarmarse y defendió que su armamento no sirvió para proteger a los líderes del movimiento fallecidos durante la guerra, coincidiendo con el primer aniversario del alto el fuego con Israel.

«El partido afirma que sus armas sirven de disuasión. Disuasión significa evitar que el enemigo ataque, pero el enemigo atacó y sus armas no lo pararon. Estas armas no protegieron a los líderes del propio partido ni a los libaneses y sus propiedades», sentenció ante una delegación del Club de Prensa.

«¿Son las armas de Hizbulá actualmente capaces de repeler los ataques israelíes en marcha? Estas armas no han disuadido ni protegido, ni tampoco llevaron la victoria a Gaza», agregó Salam durante el encuentro en el Palacio de Gobierno, en declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Si bien reconoció que la formación chií ayudó a lograr el final de la ocupación israelí en 2000, también alertó de que el Líbano va con retraso a la hora de limitar la posesión de armas exclusivamente a las manos de las fuerzas de seguridad estatales y de extender la soberanía estatal a todo el territorio.

Este verano, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército la elaboración de un plan para el control del armamento, cuyo foco es el desarme de Hizbulá, una medida que el movimiento se niega a acatar al considerar que solo sirve a los intereses de Israel mientras continúa sus ataques contra el Líbano.

El Estado judío ha seguido bombardeando el territorio libanés prácticamente a diario pese al cese de hostilidades que entró en vigor hace este jueves un año, alegando que se centra en objetivos de Hizbulá para evitar que recupere sus capacidades tras el conflicto. EFE

