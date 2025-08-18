The Swiss voice in the world since 1935

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Londres, 18 ago (EFE).- El Gobierno británico advirtió este lunes de que la escritora irlandesa Sally Rooney podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si dona dinero a Palestine Action, una organización propalestina recientemente ilegalizada en el Reino Unido.

La autora de éxitos como ‘Gente Normal’ (‘Normal People’), llevada a la pequeña pantalla por la cadena pública BBC, anunció este fin de semana que destinará parte de sus ganancias obtenidas con los libros y adaptaciones televisivas a Palestine Action.

A este respecto, Downing Street recordó hoy que «apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo” y añadió que «nadie debería respaldar» a ese grupo.

Rooney, de 34 años, avanzó en un artículo escrito en ‘The Irish Times’ que donará ganancias procedentes de su trabajo y su perfil público para seguir apoyando a Palestine Action y la «acción directa contra el genocidio de cualquier manera que pueda”.

La escritora, que reside en Irlanda, donde Palestine Action no está proscrita y su Gobierno reconoce a Palestina como Estado, sostiene que si este proceder le convierte en «una ‘partidaria del terrorismo’, que así sea».

La embajadora de Palestina en Dublín, Jilan Wahba Abdalmajid, destacó este lunes que Rooney está usando su voz para denunciar las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos en su país.

«Espero que estos llamamientos se traduzcan en acciones prácticas que detengan los horrores que estamos presenciando perpetrados por Israel en Palestina; que detengan el genocidio y el desplazamiento forzado, y que pongan fin a la ocupación israelí», subrayó la diplomática.

Por su parte, la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, insistió hoy en que hay diferencias «entre mostrar apoyo a una organización prohibida» y «protestar legítimamente en apoyo de una causa».

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como «organización terrorista» en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

En virtud de esta ley, La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) efectuó el pasado 9 de agosto más de 500 arrestos en una manifestación convocada en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action. EFE

ja/rb/ad

