San Francisco y Veraguas se disputan la cima del Oeste en el fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 14 ago (EFE).- El partido entre San Francisco y Veraguas United, programado para este sábado, acapara los focos de la quinta jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Los ‘monjes’, segundos del Oeste con 9 puntos, buscarán destronar al Veraguas, líder de la conferencia con 10 unidades, para asaltar la cima.

Ese mismo día, Plaza Amador, primero del Este con 12 unidades, se medirá con Sporting San Miguelito, tercero con 4 enteros, en un choque entre equipos que llegan motivados tras sumar victorias en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

La fecha abrirá este viernes con el partido entre Tauro y Árabe Unido. Ambos, los más laureados del balompié panameño, llegan urgidos de puntos: los taurinos son penúltimos del Este y los colonenses cierran la tabla.

El domingo, el CD Universitario, tercero del Oeste con 8 puntos, recibirá al Herrera, último con apenas una unidad. También ese día, el Club Atlético Independiente, cuarto con 3 enteros, intentará reaccionar frente al SD Atlético Nacional, quinto con 2 unidades.

La jornada se cerrará el lunes con el choque entre Alianza y Umecit, segundo del Este con 7 puntos, que buscará ante el club aliancista, que ocupa la cuarta plaza con 4 unidades, recortar distancia respecto al líder de la conferencia. EFE

