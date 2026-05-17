Santa Fe y Junior igualan y Nacional gana a Tolima en primera ronda de semifinales

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Bogotá, 16 may (EFE).- Independiente Santa Fe cedió en Bogotá un empate 1-1 a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional sustrajo de Ibagué un triunfo por 0-1 a Deportes Tolima en los partidos de ida de las semifinales del Apertura colombiano, cuya decisiva ronda de vuelta se jugará el próximo sábado en Barranquilla y Medellín.

Junior se fue arriba en el minuto 37 por un autogol del defensa santafereño Iván Scarpeta.

El conjunto local presionó al equipo visitante en busca de la igualdad y solo hasta el minuto 85 un error de Jhomier Guerrero derivó en un penalti cobrado con contundencia por el goleador de 40 años Hugo Rodallega.

En el primer partido de la serie jugado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué los locales se vieron superados por el visitante.

En el minuto 33, se produjo la primera jugada discutida del juego cuando el defensa pijao Anderson Angulo se barrió para despojar del balón al centrocampista Juan Manuel Renegifo.

Lo que en un principio pareció una segunda amarilla clara, con la repetición se convirtió en una acción cotidiana de juego, pero no hubo revisión de VAR.

Sobre el minuto 57 se hizo presente la efectividad de Atlético Nacional a través de su goleador, Alfredo Morelos.

Cerca del final del encuentro, el delantero de Atlético Nacional Cristian ‘Chicho’ Arango cometió una falta que pareció una simple tarjeta amarilla, pero que el juez vio como roja directa y ni siquiera la revisión en el VAR produjo un cambió de opinión en la decisión. EFE

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