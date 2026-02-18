Santander sella alianza con petrolera argentina YPF para prestar servicios financieros

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- La filial argentina del grupo español Santander selló este miércoles una alianza con la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, mediante la cual prestará servicios financieros a través de la aplicación digital que utilizan los clientes de la empresa productora de hidrocarburos.

Según informaron en un comunicado conjunto, el acuerdo prevé integrar soluciones financieras brindadas por Santander Argentina dentro del ecosistema de la ‘app’ (aplicación digital) de YPF, que tiene unas siete millones de descargas, tres millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales activas.

A partir de esta alianza, Santander será el banco encargado de administrar las cuentas virtuales de YPF Digital, habilitando dentro de la aplicación la gestión de saldos, transferencias y pagos.

La billetera digital de YPF permite operar en unos 1.650 puntos de venta de la red de la petrolera, en la que cuatro de cada diez pagos son digitales.

«Esta alianza con YPF Digital es un paso clave en nuestra estrategia de largo plazo: integrar a Santander como socio financiero y tecnológico de los principales ecosistemas digitales del país. No se trata solo de una solución puntual, sino de una plataforma con nuevos hitos por delante», señaló Alejandro Butti, director ejecutivo de Santander Argentina.

Por su parte, Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF, resaltó la larga relación de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina con Santander, una de las principales entidades financieras privadas del país suramericano.

«Esta alianza que firmamos hoy forma parte de ese trabajo conjunto y nos permitirá poner a disposición de todos los usuarios de App YPF nuevas herramientas financieras para potenciar la experiencia de nuestros clientes. Confiamos en poder seguir trabajando con Santander en los desafíos que tenemos por delante», afirmó Marín. EFE

