Santo Domingo vive una gran fiesta con el Desfile Nacional de Carnaval 2026

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Santo Domingo, 15 mar (EFE).- La capital de la República Dominicana vivió un gran día de fiesta este domingo en la celebración del Desfile Nacional de Carnaval, en el que participaron alrededor de 180 comparsas y miles de carnavaleros y que rindió tributo a la cultura de las carnestolendas de la provincia de Puerto Plata, ubicada en el noroeste del país.

Disfraces de todo tipo de colores y la música de tambores, merengue y reguetón, colorearon el malecón de Santo Domingo, donde tuvo lugar el desfile, que contó con un amplio dispositivo de seguridad formado por más de 900 miembros de los cuerpos militares, policiales y de orden público.

Artistas, músicos, bailarines y artesanos participaron en la celebración de esta fiesta que partió desde el emblemático obelisco de Santo Domingo y finalizó dos kilómetros y medio después, en un recorrido marcado por el paisaje de la costa de la capital dominicana.

En esta ocasión, el pasacalle rindió homenaje a la provincia de Puerto Plata, cuna de los carnavales más típicos del país, en reconocimiento a su identidad cultural que se caracteriza por su vínculo con el mar y por el ‘Taimáscaro’ (palabra resultado de la unión entre taíno y enmascarado), un personaje creado en 1991 como emblema de esa demarcación.

«Nuestra identidad de Puerto Plata se llama Taimáscaro. Tenemos 35 años como fundación, hemos llegado al Desfile Nacional y nos vamos a llevar todos los premios», indica a EFE Alexis Castillo, del grupo Tureyro.

El disfraz de su grupo representa las tres culturas que conforman la identidad dominicana: blanca, africana y aborigen, indica Dominic Rodríguez, integrante de la misma comparsa.

«En el babero y en la capa representamos a los reyes españoles; los pañuelos son las Siete Potencias o deidades del Vudú y el taparrabos, el cinturón y las máscaras son taínas», detalla Castillo, quien añade que la confección del traje dura aproximadamente entre cuatro y seis meses.

«Somos taínos, nosotros llevamos historia. No venimos simplemente aquí a disfrazarnos, aparte de gozar, venimos aquí a llevar nuestra historia», señala Castillo.

«Esto uno no lo hace por ganar premios, esto lo hace uno porque lo lleva en la sangre», concluye.

También desde Puerto Plata, Christofer Rodríguez, de la comparsa Bayajá, señala que «se disfruta mucho» recorrer las calles de Santo Domingo vestido con los disfraces.

Bajo las palmeras del malecón de Santo Domingo centenares de personas se agolpaban para ver el desfile que duró varias horas y contó con la presencia de comparsas de distintos puntos del país.

«El desfile es muy lindo. Lo estamos pasando bien con la familia y compartiendo el tiempo. Tenía ganas de ver a (las comparsas) de la provincia de La Vega (centro del país)», dice Miguel Vélasques, un salvadoreño residente en Florida que ha podido asistir al desfile.

En esta edición, el rey del desfile fue el fotógrafo dominicano Mariano Hernández, mientras que la reina fue Zoila Luna, referente de la televisión y la radio nacional del país caribeño. EFE

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