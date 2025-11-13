Scaloni adelantó que tiene el equipo definido y que Messi irá desde el inicio ante Angola

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, informó este jueves tras arribar a la ciudad angoleña de Luanda que tiene el equipo definido para enfrentar este viernes al combinado local y confirmó que Lionel Messi será de la partida.

«Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, será de la partida, seguramente, la gente lo podrá ver», explicó Scaloni durante una rueda de prensa poco después de aterrizar en la ciudad africana, donde se vive una gran expectación por la posibilidad de ver jugar a la ‘Albiceleste’ y especialmente al delantero del Inter Miami.

El entrenador destacó el plantel de Angola y le dio importancia del duelo de este viernes: «El partido solo tiene el nombre de amistoso, hay que jugarlo. (…) Es un rival complicado, en su casa, con su gente, eso tiene un aliciente especial. Intentaremos jugarlo a nuestra manera y que salga un buen partido».

En alusión al elevado número de bajas en el plantel argentino de cara al encuentro, explicó: «Las bajas las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo, que no estaban en la primera lista. Nos sirvió para verlos, confirmar lo que pensábamos, que son chicos válidos, nos pueden aportar. La idea es que puedan jugar los que menos vimos”.

Para el choque ante Angola, el último encuentro que disputará el vigente campeón del mundo en 2025, Scaloni convocó a varios jugadores que no habían tenido minutos con el seleccionado, incluyendo a Joaquín Panichelli, delantero que se luce en el Estrasburgo francés, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica portugués que brilló con la celeste y blanca en el Mundial sub-20 disputado el mes pasado en Chile.

«Esperemos que la gente disfrute, sabemos que festejan el aniversario de la independencia y es importante para la gente”, adelantó el entrenador con respecto a este encuentro que se realizará con ocasión del 50 aniversario de la independencia de Angola.

Por otra parte, el entrenador se refirió al atacante del Real Madrid Franco Mastantuono y a su presencia junto al seleccionado en la concentración en la ciudad española de Alicante durante los últimos días.

“No estaba en la prelista, nos comunicaron el problema del pubis, nos dijo que le gustaría estar con nosotros, bienvenido sea porque está con nosotros casi siempre, estamos abiertos a estas cosas, nos gusta que los chicos quieran estar. No le demandaba un viaje largo, estaba muy cerquita, se pudo acercar, se agradece ese gesto». EFE

