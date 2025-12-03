Seúl se ofrece como mediador entre China y Japón debido a la tensión bilateral por Taiwan

2 minutos

Seúl, 3 dic (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ofreció este miércoles al país asiático como mediador en la disputa diplomática entre China y Japón, desatada por la afirmación de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de Tokio.

«En lugar de tomar partido, es mejor encontrar formas de que todos coexistan y, si es posible, minimizar los conflictos y desempeñar un papel en la mediación y la coordinación», dijo Lee sobre el papel de Seúl ante la actual disputa, durante una conferencia para la prensa extranjera.

El mandatario advirtió que si se toma un lado, el conflicto se intensificaría, por lo que se deben buscar la coexistencia.

La disputa entre las dos potencias surgió en noviembre, cuando Takaichi dijo ante el Parlamento que un ataque a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Pekín reaccionó con fuertes críticas, advertencias diplomáticas y medidas de coerción económica, incluida la recomendación de evitar viajes a Japón y la cancelación de eventos culturales.

Japón se encuentra realizando maniobras marítimas militares con Estados Unidos y otros países, desde la víspera, asegurando que «no se dirigen contra Estados o actores no estatales específicos».

El arranque de los ejercicios coincidió, además, con el anuncio de la Guardia Costera china de que había expulsado a un pesquero japonés que, según Pekín, ingresó de forma ilegal en aguas cercanas a las islas que China llama Diaoyu y que Japón administra bajo el nombre de Senkaku, aunque su soberanía sigue siendo objeto de disputa entre ambos países. EFE

