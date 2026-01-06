The Swiss voice in the world since 1935

Se escuchan ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.EFE

lb/sc/mrs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR