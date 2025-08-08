Se hunde un edificio en el centro de la ciudad de Amiens pero no hay indicios de víctimas

París, 8 ago (EFE).- El edificio de un antiguo hotel ubicado en el centro de la ciudad francesa de Amiens (norte) se ha hundido este viernes a mediodía de forma súbita, pero fuentes policiales citadas por el periódico Le Courrier Picard en su página web han señalado que en principio no hay víctimas personales.

La Prefectura (delegación del Gobierno) ha puntualizado que se tiene que llevar a cabo una prospección para determinar si había personas en el interior cuando se ha venido abajo.

En un primer examen de las imágenes de vídeovigilancia, nadie estaba pasando por allí cuando se produjo el siniestro.

El que fue un hotel Ibis en la plaza au Feurre, y que se encontraba teóricamente vacío, se ha derrumbado poco antes de las 12.00 hora local (10.00 GMT), posiblemente por una fuga de gas, indica Le Courrier Picard.

La cadena de radio local ICI ha señalado que ocho viviendas próximas han sido evacuadas y sus habitantes han sido provisionalmente alojados en un gimnasio. EFE

