The Swiss voice in the world since 1935

Se hunde un edificio en el centro de la ciudad de Amiens pero no hay indicios de víctimas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 8 ago (EFE).- El edificio de un antiguo hotel ubicado en el centro de la ciudad francesa de Amiens (norte) se ha hundido este viernes a mediodía de forma súbita, pero fuentes policiales citadas por el periódico Le Courrier Picard en su página web han señalado que en principio no hay víctimas personales.

La Prefectura (delegación del Gobierno) ha puntualizado que se tiene que llevar a cabo una prospección para determinar si había personas en el interior cuando se ha venido abajo.

En un primer examen de las imágenes de vídeovigilancia, nadie estaba pasando por allí cuando se produjo el siniestro.

El que fue un hotel Ibis en la plaza au Feurre, y que se encontraba teóricamente vacío, se ha derrumbado poco antes de las 12.00 hora local (10.00 GMT), posiblemente por una fuga de gas, indica Le Courrier Picard.

La cadena de radio local ICI ha señalado que ocho viviendas próximas han sido evacuadas y sus habitantes han sido provisionalmente alojados en un gimnasio. EFE

ac/ngp/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR