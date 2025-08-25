The Swiss voice in the world since 1935

Se inicia el año escolar en República Dominicana en medio de quejas de diferentes sectores

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- La República Dominicana inauguró oficialmente este lunes el año escolar 2025-2026, al que están convocados 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades, y en medio de quejas de diferentes sectores por las supuestas condiciones de deterioro en algunas escuelas.

El acto oficial de apertura del curso escolar fue encabezado por el presidente Luis Abinader en un acto en la Escuela Casandra Damirón, en Santo Domingo Este.

El jefe de Estado, quien definió la educación como el motor de desarrollo del país, aseguró la entrega del kit escolar al 100 % de los estudiantes del sector público, al tiempo que citó, entre las novedades de este año, la reincorporación de la materia de moral y cívica dentro de la jornada escolar extendida, con el objetivo de fortalecer los valores y la formación ciudadana.

En total, se realizaron actos simultáneos en los 122 distritos escolares, con la participación de autoridades nacionales y locales en ceremonias de apertura en cada demarcación educativa.

Mientras se realizaban estos actos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció en rueda de prensa que el sistema educativo nacional está «al borde del colapso».

De acuerdo con la organización opositora, el 40 por ciento de los estudiantes de los centros públicos no ha recibido los útiles escolares, mientras «llueven las denuncias de utilería incompleta y uniformes de medidas distintas a la que necesita el estudiante».

A esto se agrega la falta de cupos escolares, que ha dejado a unos 300,000 estudiantes sin poder matricularse, «obligando a las ya golpeadas familias a endeudarse para inscribirlos en colegios privados, con rebotes de un lugar a otro buscando una oportunidad, la cantidad de aulas y la adquisición de manera oportuna de los insumos para dar inicio al año escolar».

Días antes, el también opositor Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que los planteles escolares del país «no están listos para recibir estudiantes».

Según ese partido, hay «una preocupante cantidad de escuelas en mal estado, con grietas, filtraciones, baños dañados y construcciones inconclusas que obligan a los estudiantes a recibir docencia en condiciones inadecuadas, improvisando con aulas móviles, enramadas o divisiones con cartones». EFE

