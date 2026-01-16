Se jubila un alto mando policial británico en la mira por vetar a hinchas del Maccabi Tel Aviv

Un alto mando policial británico que supervisó la decisión de prohibir la entrada a los aficionados del Maccabi Tel Aviv a un partido en Birmingham se jubiló el viernes a los 52 años, ante las crecientes peticiones para que abandonara su cargo.

«El jefe de policía, Craig Guildford, se ha jubilado hoy de la policía de West Midlands, con efecto inmediato», anunció Simon Foster, comisario electo encargado de supervisar la policía local de Birmingham.

El cuerpo armado de los condados de West Midlands y Guildford estaba bajo creciente presión para esclarecer la manera en que se tomó la decisión de prohibir la participación de los aficionados del Maccabi Tel Aviv al partido de la UEFA Europa League contra el Aston Villa el 6 de noviembre.

La decisión generó indignación en Reino Unido y fue duramente criticada por el primer ministro, Keir Starmer. Las autoridades israelíes la tacharon de antisemita.

Foster, el comisario, afirmó que el tema se convirtió en una «distracción importante» para la policía de West Midlands, que incluye la zona de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido.

La decisión tomó un cariz político y el miércoles la ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró que el mando policial había perdido su «confianza». La alta funcionaria, sin embargo, no tenía potestad para destituirlo.

Para Mahmood, «la policía exageró la amenaza que representaban los seguidores de Maccabi Tel Aviv, al tiempo que minimizó el riesgo que corrían los aficionados israelíes si se desplazaban» a Birmingham.

En octubre, la policía local había clasificado como de «alto riesgo» el encuentro y explicó que esta decisión se basaba «en información reciente y en incidentes previos», incluidos los enfrentamientos ocurridos en 2024 en la Europa League durante el partido entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi.

En Birmingham, un 30% de la población es musulmana, según el último censo de 2021, y la ciudad ha sido escenario de varias protestas en apoyo a los palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, incluida una la noche del partido.

– «Inexactitudes» –

El gobierno británico pidió realizar una investigación independiente, que fue publicada el miércoles.

En un comunicado publicado ese día, la policía de West Midlands admitió que «se cometieron errores», pero puntualizó que «no fueron intencionados».

La prohibición para los aficionados recayó en el Grupo Asesor de Seguridad (SAG) local, que alegó motivos de seguridad basándose en el consejo de la policía.

Pero el organismo de supervisión policial determinó que encontró ocho «inexactitudes» en el consejo emitido por la policía de West Midlands, incluida una referencia a un partido entre Tel Aviv y West Ham, que fue producto de un error de una herramienta de Inteligencia Artificial.

Guildford se disculpó ante los diputados por proporcionar pruebas erróneas cuando fue interrogado por ellos a principios de este mes.

Anteriormente declaró al Parlamento que el error era el resultado de una búsqueda en Google y negó que la policía hubiera utilizado inteligencia artificial.

Pero en una carta dirigida a los diputados el miércoles, admitió que la información fue originada por el uso de Microsoft Copilot, un chatbot de inteligencia artificial.

