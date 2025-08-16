Se registra un sismo de magnitud 4,8 en una provincia andina de Ecuador, sin víctimas

3 minutos

(Actualiza con informe de un vocero del Instituto Geofísico)

Quito, 16 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 4,8 se registró este sábado en la provincia ecuatoriana de Pichincha, cuya capital es Quito, sin que se haya informado de posibles víctimas.

El movimiento ocurrió a las 05:47 hora local (10:47 GMT), con una profundidad de seis kilómetros y a diez kilómetros al noreste del volcán Cotopaxi, reportó el Instituto Geofísico, que confirmó seis réplicas hasta las 07:00 hora local (12:00 GMT).

El temblor se sintió en sectores de las provincias de Napo, Cotopaxi y Pichincha, señaló el Instituto, que apuntó que eventos de menor magnitud y similar ubicación se registraron el pasado jueves, de ellos el principal tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de cuatro kilómetros.

El Instituto mencionó, además, reportes ciudadanos de daños en postes del alumbrado público. No obstante, la Secretaría Nacional de Gestión de Riestos (SNGR) apuntó que la Empresa Eléctrica de Quito informó que «no existe ningún reporte ciudadano relacionado con daños en postes ni cortes de energía».

Según Pablo Palacios, sismólogo del Instituto Geofísico, hasta el mediodía del sábado hubo 140 réplicas del sismo de la madrugada, la mayoría con magnitudes menores a de 2,8.

El especialista aclaró que el volcán Cotopaxi «no muestra cambios significativos en los diferentes parámetros de vigilancia» y se observaron emisiones de vapor de hasta unos 500 metros sobre el cráter.

«Sin embargo, los sismos recientes pueden ser respuestas a esfuerzos al interior del edificio volcánico», dijo Palacios al avanzar que emitirán próximamente un informe especial sobre su situación.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, a las 16:36 hora local (21:36 GMT) ocurrió otro sismo de magnitud 3,1 a 5 metros de profundidad y a 22,4 kilómetros de la ciudad de Machachi, también en Pichincha.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, abarca a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

En abril pasado se cumplieron nueve años de uno de los terremotos más destructivos en la historia reciente de Ecuador que tuvo una magnitud 7,8.

El sismo en mención, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 personas muertas, miles más afectadas, así como millonarias pérdidas materiales.

Dicho movimiento telúrico azotó con intensidad a las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su vecina Manabí, ambas situadas en la costa del país andino, pero también afectó a otras zonas y se sintió con fuerza, incluso, en la capital ecuatoriana. EFE

sm/jrg