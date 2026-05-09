Secretario de Transportes de EEUU grabó serie sobre viajes con su familia durante 7 meses

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Nueva York, 9 may (EFE).- El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha revelado que grabó una serie televisiva de viajes en formato ‘road trip’ (por carretera) con su familia durante siete meses mientras trabajaba en el Gobierno de Donald Trump.

Duffy, que apareció en varios programas de telerrealidad del canal MTV en la década de los 2000, y su esposa, Rachel Campos-Duffy, a la que conoció en aquella época, presentaron su serie, llamada ‘The great American road trip’, en Fox News este viernes por la noche.

«Quería celebrar el 250 aniversario de EE.UU. Rachel y yo nos conocimos en un viaje por carretera en un programa de telerrealidad, y a lo largo de siete meses encontramos momentos en los que yo podía trabajar, llevarme a los niños, hacer un ‘road trip’…», explicó.

Duffy aseguró que el detonante para la serie fue el propio Trump, quien animó a todos los miembros de su Gobierno a «hacer algo» para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, y que aparece en el programa recibiendo a su familia en el Despacho Oval.

«Amar Estados Unidos es ver Estados Unidos, y hay mucho para ver en este bello país. Hicimos eso en familia», agregó.

La noticia fue recibida con críticas en X por parte del antecesor de Duffy en el cargo, Pete Buttigieg, que le recriminó estar «alejado de la realidad». Su marido, Chasten, también cuestionó la financiación del programa.

«Un miembro del Gobierno de Trump haciendo un documental sobre sí mismo mientras las familias normales no se pueden permitir ya viajes por carretera porque Trump y su guerra han disparado el precio de la gasolina», denunció el exsecretario de Transporte (2021-2025).

La esposa de Duffy, Rachel Campos-Duffy, que es presentadora del canal Fox News, respondió que la producción fue financiada por una ONG llamada ‘The Great American Road Trip’. Según su página web, sus patrocinadores son Boeing, Shell, Toyota y Google, entre otras empresas. EFE

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