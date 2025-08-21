Sector de hostelería y restauración portugués alerta de impactos de incendios en turismo

2 minutos

Lisboa, 21 ago (EFE).- La Asociación de Hostelería, Restauración y Similares de Portugal (AHRESP) mostró este jueves su «profunda preocupación» por el impacto de la ola de incendios, con repercusiones directas e inmediatas en las actividades de alojamiento turístico y restauración.

En un comunicado, el sector hostelero y de restauración luso alertó de que la ola de incendios que lleva afectando todo el mes de agosto a Portugal ha provocado cancelaciones de reservas y cierres de empresas, con caídas «significativas» en la tasa de ocupación de los alojamientos.

Esto «compromete seriamente la sostenibilidad de los negocios y los puestos de trabajo», por lo que la AHRESP se reunió con el secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, Pedro Machado, para plantear propuestas que ayuden a paliar las pérdidas registradas.

«La asociación defiende que, dada la especificidad de estas pérdidas, las ayudas deben tener un fuerte componente a fondo perdido, garantizando la liquidez inmediata de las empresas», indicaron, y advirtieron de que «sin respuestas rápidas y eficaces», las consecuencias podrían comprometer no solo la temporada alta de 2025, sino el futuro de las zonas afectadas.

Dos grandes incendios rurales se mantienen activos en Portugal, incluido el fuego en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), en una jornada que la Protección Civil calificó como «un poco más tranquila».

Según la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), esta jornada hay 46 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.500 efectivos, 1.100 vehículos y 29 medios aéreos. EFE

lmg/icn