Secuestran a 30 estudiantes en el noreste de Nigeria en un ataque atribuido a Boko Haram

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Lagos, 16 may (EFE).- Al menos 30 estudiantes fueron secuestrados este viernes de una escuela primaria y secundaria en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, tras un ataque atribuido a yihadistas de Boko Haram, informaron este sábado a EFE fuentes de seguridad locales.

“Según la información de la que disponemos, al menos 30 estudiantes fueron secuestrados por los atacantes, que eran unos 50”, dijo a EFE Muhammad Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), un grupo miliciano que apoya al Ejército nigeriano en la lucha contra los yihadistas en el noreste del país.

De acuerdo con Goni, los hombres armados asaltaron la escuela primaria y secundaria básica de Mussa, en el área de gobierno local de Askira-Uba, alrededor de las 9:00 hora local (8:00 GMT), donde realizaron disparos indiscriminados antes de secuestrar a los menores que estaban en clase. EFE

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