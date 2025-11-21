Secuestro de estudiantes y docentes en una escuela católica de Nigeria

Un número sin determinar de estudiantes y docentes fueron raptados en una escuela católica del centro de Nigeria, dijeron el viernes responsables locales y del centro, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

Estos secuestros, además de un ataque contra una iglesia a principios de semana, se producen en medio de tensiones entre Nigeria y Estados Unidos por la situación de la minoría cristiana en el país más poblado de África.

Grupos armados y organizaciones yihadistas socavan la seguridad en el norte y el centro de Nigeria, donde en 2014 casi 300 alumnas de una escuela fueron secuestradas por yihadistas de Boko Haram.

Este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una intervención militar ante lo que denuncia como una campaña de asesinatos de cristianos a manos de yihadistas, una narrativa rechazada por el gobierno nigeriano.

El último secuestro se produjo en la escuela St. Mary, en la zona de Agwara del estado de Níger, informó el secretario del gobierno local, Abubakar Usman.

«El número exacto de estudiantes raptados todavía está por confirmar», indicó Usman, quien agregó que «las agencias de seguridad continúan evaluando la situación».

El centro escolar explicó en un comunicado que «atacantes armados asaltaron» la escuela entre la una y las tres de la madrugada y que secuestraron a «alumnos, estudiantes, profesores y un guardia de seguridad que fue abatido».

La policía del estado de Níger señaló que habían desplegado unidades técnicas y soldados para buscar a los estudiantes.

Nigeria puso esta semana en alerta a sus fuerzas de seguridad ante la presión estadounidense y los incidentes recientes en una escuela y una iglesia.

El lunes, un grupo de hombres armados secuestró a 25 alumnas en una escuela de secundaria en el estado de Kebbi, en el noroeste del país. Una de ellas escapó, pero el resto siguen desaparecidas.

Un día después, hombres armados mataron a dos personas en una iglesia del oeste del país durante una misa que estaba siendo retransmitida en directo. Se cree que decenas de feligreses que se encontraban en el lugar fueron secuestrados.

El país africano está dividido entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur predominantemente cristiano.

Desde hace 16 años, el noroeste de Nigeria es escenario de una insurrección yihadista que ha dejado 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados.

