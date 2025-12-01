Seguidores de Machado celebrarán en 24 países la entrega del Nobel de la Paz

3 minutos

Caracas, 1 dic (EFE).- Ciudades de al menos 24 países, excepto Venezuela, se sumarán a la marcha convocada para el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega en Noruega del Nobel de la Paz concedido este año a la líder opositora venezolana María Corina Machado, informó este lunes su partido político.

El equipo de comunicaciones de Vente Venezuela (VV) dijo a EFE que la «incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no permite aún anunciar concentraciones dentro del país», hasta tanto no se pueda garantizar la «seguridad de las personas que se movilizarían».

«Aún faltan cinco días y esperamos que las condiciones cambien para que los venezolanos también puedan sumarse a este reconocimiento que es de toda la población», precisó la formación.

En españa, hay 20 ciudades donde se agruparán los seguidores de la opositora, entre ellas Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia, según un mapa difundido a los medios por VV.

Otras de las ciudades son Medellín y Bogotá (Colombia), Boa Vista y Brasilia (Brasil), Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Lima y Arequipa (Perú), La Paz y Sucre (Bolivia), Asunción y Encarnación (Paraguay), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) y Quito (Ecuador).

Asimismo, han convocado en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Hungría, Suecia y Reino Unido.

«Ese día marchamos para acompañar el Premio Nobel de la Paz y recordarle al mundo que la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva», subrayó el partido de Machado en su mensaje.

El pasado noviembre, VV indicó que la marcha mundial es parte de una serie de actividades previstas «para homenajear la lucha de los venezolanos por la libertad».

El partido señaló entonces que la marcha forma parte de un movimiento denominado ‘El Nobel es nuestro’, que nace con el fin de simbolizar que «el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero» y busca transformar el premio «en un megáfono global que proyecte la causa venezolana».

Además, afirmó que, mientras el Gobierno de Nicolás Maduro «intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora de Venezuela será el motor para amplificar el mensaje en el mundo».

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar Venezuela debía ser «libre» y señaló que mientras Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad. EFE

rbc/lb/lar