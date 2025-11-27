The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Al elegir carne, ¿qué considera más importante y por qué?

moderado por

Me ocupo de la alimentación y la agroindustria y me interesan especialmente las cadenas de suministro sostenibles, la seguridad y la calidad de los alimentos, así como los nuevos sectores partícipes y las tendencias en la industria alimentaria.

Tras verse afectada por los altos aranceles estadounidenses del 39%, Suiza intenta ahora negociar un mejor acuerdo para sus exportaciones. El país alpino podría verse obligado a reducir los aranceles sobre las importaciones estadounidenses, como la carne de vacuno y el pollo, para obtener cierto alivio.

Sin embargo, ciertas prácticas agrícolas estadounidenses están prohibidas en otros países europeos, como por ejemplo: el ganado se trata con hormonas para promover el crecimiento y la carne de pollo se desinfecta con soluciones a base de cloro.

¿Evitaría comprar productos de EE. UU. o lo más importante es el precio?

Las contribuciones deben respetar nuestras condiciones de uso. Si tiene alguna pregunta o desea sugerir otras ideas para los debates, póngase en contacto con nosotros.
Pjamies
Pjamies
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Creía que la UE no permitía la importación de carne de EE.UU. debido a los productos químicos que utiliza en la alimentación del ganado y en las inyecciones a los animales.

I was under the Perception that the EU did not allow for the import of US meat due to the chemicals it uses on cattle feed and animal injections

mandy@govender.ch
mandy@govender.ch
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Echa un vistazo a lo que les ocurrió a los avicultores sudafricanos después de que Obama les intimidara para que permitieran la entrada de 65.000 toneladas de pollo estadounidense en el país. Se perdieron 9.000 puestos de trabajo y el 47% de las granjas pequeñas y medianas cerraron sus puertas. Desgraciadamente, la gente compra barato si está de oferta. Un ciudadano educado e informado podría cambiar esa tendencia. No estás obligado a comprar pollo estadounidense, hay otras fuentes de pollo y proteínas.

Take a look at what happened to the South African poultry farmers after they were bullied by Obama into allowing 65 thousand tonnes of US chicken into the country. 9000 jobs lost and 47% of small to medium scale farms shut their doors. People will buy cheap unfortunately if its on offer. An educated informed citizen could change that tide. You are not forced to buy US, there are other sources of chicken and protein.

Anand Chandrasekhar
Anand Chandrasekhar SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@mandy@govender.ch

¿Recomendaría comer menos carne y pollo y comprar sólo productos suizos?

Would you recommend eating less meat and chicken but buying only Swiss produce

Pacall
Pacall
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Estoy jubilado y sigo comprando productos locales. Obviamente, el presupuesto es un factor importante, pero también lo son la calidad y el valor de la carne. Si se apoya a la industria cárnica suiza, se apoya a Suiza. Se da prioridad a los productos regionales, luego a los productos suizos y, por último, se compran productos europeos como tercera opción. La última opción es comprar productos extranjeros por necesidad (por ejemplo, piñas). No hay necesidad de comprar carne estadounidense, pero sí de comprar carne suiza. Puede que algunos ganaderos no utilicen hormonas, pero muchos sí lo hacen, así como los productos modificados genéticamente, que están permitidos cuando en Suiza están prohibidos por ahora. Defendamos el valor y la calidad de la carne suiza.

I am retired and still buy local, obviously budget is a main factor but quality and meat value is important. Support the Swiss meat industry and you support Switzerland, Giving priority to regional products then products from Switzerland and finally buying European products as a thrid choice. Last choice is buying foreign products by necessity (example Pineapples ). There is no need to buy US meat lots of need to buy Swiss. Maybe some ranchers don't use hormones but many do as well also the GMO products being allowed when in Swirzerland its banded for now. Fight back defend the value and quality of Swiss meat.

Anand Chandrasekhar
Anand Chandrasekhar SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Pacall

¿Recomendaría comprar menos carne pero elegir productos suizos en lugar de importados?

Would you recommend buying less meat but choosing Swiss produce over imports

TXgirlUS
TXgirlUS
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Como ganadero estadounidense que cría principalmente ganado Angus, hay mucha información inexacta sobre el uso de hormonas. Nuestra carne está libre de hormonas y todo nuestro ganado es alimentado con pasto. Muchos otros ganaderos no utilizan hormonas y se enorgullecen de producir carne de vacuno de alta calidad. Son los importadores suizos los que pueden exigir productos sin hormonas procedentes de EE.UU. si así lo desean.

As a US Rancher raising mainly Angus cattle, there is a lot of inaccurate information concerning the use of hormone. Our meat is free of hormones and all our Cattle are grass fed. Many other Ranchers don't use hormones and take pride in producing high quality beef. It is the Swiss Importers that can demand hormone free product from the US if they choose so.

Anand Chandrasekhar
Anand Chandrasekhar SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@TXgirlUS

Según la última actualización, los ganaderos estadounidenses podrán exportar a Suiza 500 toneladas de carne de vacuno (casi el doble de las importaciones de 2024, 261 toneladas), 1.000 toneladas de carne de bisonte y 1.500 toneladas de aves de corral libres de impuestos. ¿Cree que es una buena oportunidad para que Estados Unidos exhiba su carne de vacuno alimentado con pasto?

According to the latest update, American farmers will be allowed to export 500 tonnes of beef (nearly double 2024 imports of 261 tonnes), 1,000 tonnes of bison meat and 1,500 tonnes of poultry to Switzerland duty free. Do you think this a good opportunity for the US to showcase pasture-fed American beef

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

¡Precio, precio, precio! La carne es terriblemente cara en Suiza. Por qué el debate sobre los precios de los alimentos sigue estando dominado por el bienestar de los animales, y no por el bienestar de los pensionistas, que a menudo se ven perjudicados por los precios de los alimentos.

Price, price, price! Meat is horribly expensive In Switzerland. Why discussion about food prices is still dominated by welfare of animals, not welfare of pensioners who are often squeezed by food prices

Anand Chandrasekhar
Anand Chandrasekhar SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Jorg Hiker

¿Restringe el consumo de carne debido a los elevados precios en Suiza?

Do you restrict meat consumption because of high Swiss prices

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Anand Chandrasekhar

Por supuesto. Pero yo paso relativamente poco tiempo en Suiza y puedo vivir sin carne durante una semana, pero veo a los pensionistas suizos locales que a menudo están en apuros económicos. Muchos pensionistas suizos se dan cuenta de que pueden comprar comida, calefacción o medicinas, pero no las tres cosas. El resultado es que las personas desnutridas que viven en casas sin calefacción y con medicinas inadecuadas mueren prematuramente. En muchos países extranjeros se habla mucho de este peligro para la salud: "la factura de la comida o la factura de las medicinas", pero en Suiza no se debate públicamente.

Yes, of course. But I spend relatively little time in Switzerland and can live without meat for a week - but see local Swiss pensioners who are often squeezed financially. High prices also turn to poor health and early death - many Swiss pensioners find they can buy either food or heating or medicines but not all three. This results in undernourished people in underheated houses with inadequate medicines dying early. This is well discussed health hazard in many foreign countries 'food bill or medicine bill', but not publicly debated in Switzerland.

Ntee1
Ntee1
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Toda esta situación me parece profundamente decepcionante. Es inaceptable que se presione a Suiza para que perjudique a sus propios agricultores y ciudadanos para resolver un problema creado en el extranjero y motivado por los celos. ¿En qué momento se unirán los países contra las políticas de mano dura de la actual administración estadounidense? ____Una y otra vez vemos países que ofrecen costosas concesiones sólo para reducir los aranceles. Pero Suiza siempre se ha enorgullecido de la calidad de sus alimentos. Sí, nuestros alimentos son caros, pero lo que realmente pagamos es la calidad, la sostenibilidad y el trato humano de nuestros animales. Permitir la entrada de carne de vacuno estadounidense en nuestro país no sólo pondría en peligro la salud pública, sino que socavaría la Unión Suiza de Agricultores, desestabilizaría la agricultura local y comprometería nuestra brújula moral. ____Cada franco que gastamos es un voto. Por más barata que parezca la carne de vacuno estadounidense, no la apoyaré. Prefiero invertir en proteger a nuestros agricultores, nuestras normas alimentarias y los valores que definen a Suiza.

I find this entire situation deeply disappointing. That Switzerland should be pressured into harming its own farmers and citizens to resolve a problem created abroad, and driven by jealousy, is unacceptable. At what point will countries stand together against the heavy-handed policies of the current U.S. administration? ____Time and again, we see nations offering costly concessions just to reduce tariffs. But Switzerland has always prided itself on the quality of our food. Yes, our groceries are expensive - but what we are really paying for is quality, sustainability, and the humane treatment of our animals. Allowing U.S. beef into our country would not just threaten public health; it would undermine the Swiss Farmer’s Union, destabilize local agriculture, and compromise our moral compass. ____Every franc we spend is a vote. No matter how much cheaper U.S. beef may appear, I will not support it. I would rather invest in protecting our farmers, our food standards, and the values that define Switzerland.

Anand Chandrasekhar
Anand Chandrasekhar SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Ntee1

Gracias por compartir sus puntos de vista. ¿Qué ocurre con los productos alimentarios suizos, como el queso, que se enfrentan a aranceles del 39% en Estados Unidos? ¿No perjudican a los agricultores suizos?

Thank you for sharing your views. What about Swiss food products like cheese facing 39% tariffs in the US? Are they not hurting Swiss farmers

