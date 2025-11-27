Al elegir carne, ¿qué considera más importante y por qué?

Tras verse afectada por los altos aranceles estadounidenses del 39%, Suiza intenta ahora negociar un mejor acuerdo para sus exportaciones. El país alpino podría verse obligado a reducir los aranceles sobre las importaciones estadounidenses, como la carne de vacuno y el pollo, para obtener cierto alivio.

Sin embargo, ciertas prácticas agrícolas estadounidenses están prohibidas en otros países europeos, como por ejemplo: el ganado se trata con hormonas para promover el crecimiento y la carne de pollo se desinfecta con soluciones a base de cloro.

¿Evitaría comprar productos de EE. UU. o lo más importante es el precio?