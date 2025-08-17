Seis carreteras aún cerradas en Portugal por incendios, 4 en región fronteriza con España

Lisboa, 17 ago (EFE).- Las autoridades portuguesas informaron este domingo de que seis carreteras permanecen cerradas debido a los incendios que arrasan el centro y el norte del país, cuatro de ellas ubicadas en la región de Guarda, fronteriza con España y una de las más afectadas por las llamas en los últimos días.

Se trata de la EN 221 entre Freixedas y Gouveias; la EN 233 en las localidades de São Bartolomeu Vale Mourisco y Quintas; la EN 324 en los municipios de Quinta das Vinhas, Cerdeira, Rapoula do Coa y Termas do Cró; y la EN 340 en Freixedas, Pêra do Moço y Pinhel.

Las otras dos vías cortadas se encuentran en el distrito de Coimbra y son la EN 236 entre Castanheira de Pêra y Alfocheira; y la EN 342 entre Portela y Ponte Sátão, según informó la Guarda Nacional Republicana en un comunicado.

Por su parte, la Policía Judicial (PJ) informó de la detención de un hombre de 74 años por haber iniciado un incendio forestal en la ciudad de Mêda, en el distrito de Guarda.

El sospechoso habría provocado el incendio con una llama directa, en un espacio forestal, en las proximidades de una explotación agropecuaria, sin motivo aparente, poniendo en peligro a los bomberos y a la población que, a pocos metros de distancia, combatía otro fuego.

«El incendio, que se produjo a espaldas de quienes combatían el fuego en primera línea, no alcanzó mayores proporciones gracias a la rápida intervención de los bomberos», señaló la PJ.

Más de 3.700 bomberos combaten decenas de incendios este domingo en Portugal, siendo nueve los fuegos que más preocupan a las autoridades en una jornada en que siete regiones están en alerta naranja por la ola de calor que sigue afectando al país ibérico. EFE

