Seis primeros ministros desde que R.Unido aprobó el Brexit hace una década

3 minutos

Madrid, 12 may (EFE).- El Reino Unido ha tenido ocho primeros ministros en los últimos veinte años, seis de ellos desde que el país aprobó en referéndum su salida de la Unión Europea, en 2016, provocando la dimisión del entonces jefe de Gobierno, David Cameron.

Tras la dimisión de Cameron han ocupado el 10 de Downing Street, sucesivamente, los conservadores Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss y Rishi Sunak; y el laborista Keir Starmer.

De Blair a Cameron

En junio de 2007 dimitió el laborista Tony Blair, que en 1997 había puesto fin a diecisiete años de gobiernos conservadores, primero los de Margaret Thatcher (1979-1990) y luego los de John Major (1990-1997).

El liderazgo de Blair, que ganó tres elecciones consecutivas, la última de ellas en 2005, empezó a ser cuestionado tras su apoyo a la guerra de Irak en 2003, y en 2006, tras recibir fuertes presiones de su partido, anunció su renuncia para el año siguiente.

A Blair le sustituyó su compañero de partido Gordon Brown, que se mantuvo al frente del Gobierno hasta mayo de 2010, cuando perdió las elecciones frente al conservador David Cameron.

Cameron salió victorioso en 2014 de un referéndum sobre la independencia de Escocia, en el que triunfó la permanencia en el Reino Unido, y revalidó su mayoría en las elecciones de 2015.

Cambios desde el Brexit

Sin embargo, otro referéndum iba a poner fin al mandato de Cameron. El 23 de junio de 2016 los votantes aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y el primer ministro presentó su inmediata dimisión.

Le sucedió su compañera de partido Theresa May, que centró su mandato en la negociación de un acuerdo con la UE para el Brexit, pero el repetido rechazo del Parlamento a sus propuestas provocó su dimisión en mayo de 2019, que hizo efectiva dos meses después.

El conservador Boris Johnson tomó el relevo en julio y revalidó el cargo con una amplia victoria electoral en diciembre de ese año. De la mano de Johnson, el Reino Unido cerró definitivamente sus 47 años de pertenencia a la UE el 31 de enero de 2020.

Pero Johnson también se vio obligado a dejar el cargo antes de tiempo, en julio de 2022, en medio de diversos escándalos -entre ellos la polémica por fiestas en Downing Street durante la pandemia- y tras la renuncia de numerosos miembros de su Gabinete.

Más breve fue el mandato de Lizz Truss, quien tras solo 45 días en el cargo dimitió en octubre de 2022 después de que su plan fiscal provocara rechazo político y desconfianza en los mercados, con caída de la libra e intervención del Banco de Inglaterra.

Truss fue sustituida por su compañero Rishi Sunak, que convocó elecciones anticipadas para el 4 de julio de 2024, en las que el Partido Conservador sufrió la peor derrota de su historia frente a los laboristas, encabezados por Keir Starmer, que inició su mandato al día siguiente. EFE

cml/doc/lss