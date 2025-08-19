Seis vías permanecen cortadas en Portugal por los incendios en el norte y centro del país

1 minuto

Lisboa, 19 ago (EFE).- Un total de seis carreteras están cortadas este martes en Portugal debido a los múltiples incendios que hay activos en el centro y el norte del país, que combaten casi 4.000 bomberos, 1.200 medios terrestres y 35 aeronaves.

Dos de las carreteras están ubicadas en el distrito de Castelo Branco, fronterizo con Extremadura (España), la EN 238 entre Lavacolhos y Castelejo y la EN 352 entre Vale Palaio y São Vicente da Beira,.

El distrito de Guarda, fronterizo con la provincia española de Salamanca, es el que más vías cerradas tiene hasta el momento, ya que una gran parte de los incendios está concentrada en este territorio.

Las vías son la EN 230 entre Barriosa y Covilhã; la EN 231 entre Pedras Lavradas y Cruz Fontão; y la EN 233 en varios pueblos pertenecientes al municipio de Fundão.

La otra carretera cortada es la IP2, una carretera de la Red Esencial de Carreteras de Portugal, entre Lodões y Trindade, en el distrito de Bragança.

En total, este martes hay 48 incendios rurales en Portugal, concentrados en su mayoría en las regiones Norte y Centro, que han movilizado a 3.988 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 36 medios aéreos.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil. EFE

lmg/icn