Selección dominicana de fútbol enfrentará mañana a San Vicente y las Granadinas

Santo Domingo, 11 nov (EFE).- República Dominicana enfrentará a San Vicente y las Granadinas este miércoles a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Cibao de la ciudad de Santiago, partido correspondiente a la Concacaf Friendly Series 2025-26.

La Selección Dominicana completó su segundo entrenamiento este martes bajo las órdenes de Marcelo Neveleff y quedó preparada para el primer choque de esta fecha FIFA, dijo una nota enviada por la oficina de la plantilla.

El defensor Joao Urbáez expresó: «Intentaremos seguir haciendo lo que nos dice el profe, hacer nuestro juego, ha sido un buen año, pero debemos continuar creciendo. Estos partidos nos van a servir para llegar en buena forma a las venideras competiciones».

Otro que habló tras finalizar la práctica de este martes fue el atacante Óscar Ureña, quien ya había estado con la selección, pero estos serán sus primeros partidos en territorio dominicano.

«Estoy emocionado de estar aquí, hace muchos años que no venía al país y ahora tengo la posibilidad de jugar en nuestra casa. El grupo está muy bien y solo esperamos que la gente nos acompañe», acotó.

Por su parte, Lucas Bretón manifestó estar «contento de volver a Santiago, luego de cinco meses y más aún con la selección, aprovechando cada oportunidad que me da el profe y esperando sacar lo mejor en estos partidos».EFE

rsl