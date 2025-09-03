The Swiss voice in the world since 1935

Seleccionador de Perú recuerda que contra Uruguay “no hay tiempo ni margen para especular”

Redacción Deportes, 3 sep (EFE).- El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, afirmó este jueves en Montevideo que «no hay tiempo ni margen para especular» en las últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, donde la Blanquirroja se enfrenta a Uruguay y Paraguay con opciones casi nulas de llegar a la repesca.

En la rueda de prensa previa al partido en Montevideo, Ibáñez anticipó que será un encuentro «exigente a esta altura de la eliminatoria”, pues Perú marcha en el noveno lugar de las eliminatorias con 12 puntos y necesita ganar sus dos partidos y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros para optar eventualmente a la séptima plaza.

“Estamos preparando el partido para eso”, dijo el seleccionador. “Necesitamos hacer un gran partido, necesitamos el resultado que nos permita estar en carrera”, sentenció.

El argentino nacionalizado peruano se refirió a Uruguay como una “selección importante en cuanto a nombres, que juega de forma vertical, exige al máximo al rival”.

En relación a los jugadores, y en respuesta a las dudas por la reciente ausencia del central Carlos Zambrano en los entrenamientos, Ibáñez aclaró que “tuvo un tema personal que requería que estuviera en Alemania”, pero que físicamente está bien”.

El técnico no dio pistas sobre la posible decisión de jugadores como Erick Noriega en su doble posición como central y mediocentro, o la presencia de jugadores nuevos a lo largo del partido, aunque aseguró que “la aparición de los muchachos jóvenes tiene que ver con el rendimiento en los clubes, su convicción, y su adaptación”.

“Creemos mucho en el jugador del torneo local”, explicó el director, “porque son jugadores que conviven con la adversidad y que, cuando llegan a la selección encuentran un ambiente en que desarrollar todo el potencial que tiene”.

La selección peruana se prepara en la capital uruguaya desde su llegada el pasado domingo. EFE

