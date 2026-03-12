Senado de EEUU vota este jueves si reabre Departamento Seguridad ante caos en aeropuertos

Washington, 12 mar (EFE).- El Senado de Estados Unidos vota este jueves si reabre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras casi un mes de cierre parcial y cuando las consecuencias para los ciudadanos empiezan a notarse por los retrasos y problemas ocasionados en algunos aeropuertos del país norteamericano.

La previsión es que la medida que se vota en la Cámara Alta no logre los apoyos necesarios para salir adelante, ya que las posturas de republicanos y demócratas en la negociación por la política migratoria siguen muy distanciadas y sin acercamiento.

Ambos partidos se han acusado en los últimos días de ser responsables de la falta de acuerdo a medida que aumentan las tensiones en los aeropuertos estadounidenses, por la falta de personal de seguridad.

Muchos de los agentes ya han dejado de recibir sus sueldos esta semana, sus ausencias se han duplicado y cientos de trabajadores han renunciado.

El DHS empezó el pasado 14 de febrero un cierre parcial tras haber sido imposible llegar a un acuerdo para la financiación del organismo como consecuencia del choque entre demócratas y republicanos por las discrepancias en política migratoria.

Tras la muerte del manifestante Alex Pretti el pasado 24 de enero, por disparos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Minesota, los demócratas exigieron unas medidas para apoyar la financiación del departamento de seguridad.

Entre sus propuestas se encuentra la de que los agentes no puedan ir con el rostro cubierto o que necesiten una autorización para efectuar una detención o para entrar en un domicilio.

Pese a las semanas de negociaciones, en las que ha llegado a implicarse la Casa Blanca, las posturas no se han aproximado y todo apunta a que el cierre se mantendrá tras la votación de hoy. EFE

