Senado paraguayo expulsa a legislador por presunto pedido de intercambio sexual con menor

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Asunción, 30 mar (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este lunes por unanimidad la expulsión del legislador Javier Vera, más conocido como ‘Chaqueñito’, después de que se difundiera profusamente un audio en el que presuntamente se le escucha pedir un intercambio sexual con un menor de edad.

La decisión se tomó con los votos de los 36 senadores presentes en una sesión extraordinaria a la que no acudió Vera, quien la semana pasada había solicitado a la Cámara Alta un permiso para evitar el proceso de expulsión.

El senador Eduardo Nakayama dijo al proponer la expulsión que Vera, quien ingresó al Congreso por el partido opositor Cruzada Nacional pero luego se alió con el gobernante Partido Colorado, hizo «uso indebido de influencia» al intentar obtener un favor sexual.

«La representación que ejercen los senadores debe ser llevada con dignidad», apuntó, al tiempo que aseveró que el expulsado senador ofendió al pueblo paraguayo con su conducta.

Asimismo, advirtió que Vera pudo condenar al menor «a un vida de prostitución», porque, señaló, «no hay personas prostitutas, sino personas prostituidas».

Por su parte, el titular del Senado, el oficialista Basilio Núñez, defendió que la decisión busca purgar la Cámara Alta y convocó a la legisladora Gladys Mendoza de Esparza para que tome el puesto de Vera en la próxima sesión del pleno.

Según reportes de prensa, el propio Vera hizo la denuncia sobre los audios, que tachó de falsos creados con inteligencia artificial y señaló que buscaban extorsionarlo.

Sin embargo, Nakayama sostuvo hoy que los audios -en el idioma indígena guaraní, según la prensa local- eran reales y fueron peritados.

El 16 de septiembre del año pasado, el Senado había sancionado a Vera con 60 días sin salario tras la difusión de un audio en el que se le escuchaba conversar con la senadora Norma Aquino, expulsada esa misma fecha, sobre el reparto de una donación de Taiwán y del presunto pago de votos en esa cámara.

El Senado también expulsó, el 14 de febrero de 2024, a la opositora Kattya González por el supuesto uso indebido de influencias, decisión contra la que la dirigente política presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. EFE

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