Senador uruguayo pide disculpas en diálogo radial a su par al que insultó en el Parlamento

3 minutos

Montevideo, 15 ago (EFE).- El senador uruguayo Sebastián Da Silva se comunicó este viernes con un programa radial en el que estaba siendo entrevistado su par Nicolás Viera y le pidió disculpas por el insulto homofóbico que le expresó en la Cámara Alta.

En la víspera, durante una sesión en la que estaba siendo interpelado un ministro, el legislador del opositor Partido Nacional le dijo «puto de mierda» al del oficialista Frente Amplio durante una discusión.

Un día después, Da Silva aprovechó la entrevista que le hacía el programa Punto de Encuentro de Radio Universal a Viera para contactarse con él y mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido.

«Te pido disculpas. Nadie quiere complicarle la vida a nadie ni joder a la familia de nadie (…) Le puse cara al dolor y la verdad te pido disculpas. Y con esto no quiero evitar el 115 ni todo lo otro», apuntó el parlamentario.

De esa forma, Da Silva hizo referencia a un artículo de la Constitución Nacional que señala: «Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes».

Por otra parte, el ofensor añadió que con Viera «no van a ser amigos» pero remarcó que a veces no se dimensiona el tamaño de los errores.

Viera agradeció su sinceridad: «No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar las disculpas. Yo creo que es un elemento que nos tiene que ayudar a mejorar el trabajo, porque la gente está esperando muchísimo de nosotros. Evidentemente cuando uno se enfrenta a situaciones de tanta complejidad en el debate parlamentario lleva a decir cosas que no se desean».

Los agravios ocurridos en el Senado llevaron a que fuera suspendida una sesión en la que era interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Luego de una discusión que se dio unas trece horas después del comienzo, el senador Sebastián Sabini, quien presidía en ese momento la Cámara Alta, dio por finalizada la sesión por desorden en la sala.

La situación que llevó a la suspensión se dio cuando Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por Da Silva.

El legislador frenteamplista apuntó que la interpelación había caído en el barro porque ese es «el estilo de Da Silva» a quien también acusó de recomendar a los uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera, un fondo de inversiones en ganado que cayó y provocó que miles de personas perdieran sus ahorros y a que la Justicia imputara a sus responsables por estafa.

Tras esto comenzó un intercambio de palabras, donde el nacionalista le indicó que Viera que era «un atrevido» y añadió el insulto homofóbico. EFE

scr/jrg