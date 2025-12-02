Serbia da plazo a Rusia hasta el viernes para extender el contrato de suministro de gas

Zagreb, 2 dic (EFE).- Serbia no tiene asegurado su abastecimiento de gas en 2026 porque el consorcio ruso Gazprom no ha prolongado el correspondiente contrato, que vence el 31 de este mes, razón por la que buscará fuentes alternativas si hasta el viernes no se pacta la extensión del documento.

Así lo advirtió este martes el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en una rueda de prensa centrada en los problemas energéticos que afronta la nación balcánica, derivados en gran parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas del sector con el fin de obstaculizar la financiación de la agresión rusa contra Ucrania.

“Respecto al gas, no tenemos contrato. Si hasta el viernes no obtengo contrato, el lunes vamos a iniciar negociaciones, y lo vamos a conseguir en otra parte. El dinero ya lo tenemos, la gente no debe preocuparse por eso”, dijo el jefe del Estado, un líder populista y nacionalista que domina la escena política serbia desde 2012.

Candidato a entrar en la Unión Europea (UE), Serbia mantiene lazos amistosos y tradicionales con Rusia y hasta ahora se ha negado a adherirse a las penalizaciones impuestas por los Veintisiete a Moscú por su invasión de Ucrania.

Vucic se quejó en octubre de que por primera vez, Gazprom, de lejos la principal proveedora de gas para Serbia, no quiso firmar una prolongación a largo plazo, como había hecho hasta entonces, extendiendo el compromiso por unos tres años, sino que solo se firmó hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ya entonces acusó al Kremlin de usar la elevada dependencia serbia del gas ruso como instrumento de coerción contra su país.

“¿Por qué hasta Año Nuevo?. La lógica es simple y no lo voy a ocultar, es porque quieren decirnos: ‘Si empezáis a nacionalizar NIS (la compañía energética serbia), podemos cortaros el gas el 31 de diciembre’, dijo Vucic en esa ocasión.

NIS, de la que las rusas Gazprom Neft y Gazprom poseen respectivamente el 44,9 y el 11,3 % de la propiedad, es la única empresa en Serbia que se dedica a la exploración, producción y procesamiento de petróleo.

Washington la sancionó ya a principios de este año, pero, a pedido de Belgrado, la medida fue aplazada varias veces, a la espera de que la empresa serbia pueda deshacerse de sus copropietarios rusos, hasta que finalmente entró en vigor el pasado 9 de octubre.

Según los analistas, el Kremlin podría cortar los suministros de gas a Serbia en pleno invierno si Belgrado decide nacionalizar a NIS.

Según datos de la Agencia de Energía de Serbia, este país importa la mayor parte del gas natural que consume, mientras en 2024 cubrió solo el 6,7 % de sus necesidades con producción propia.

De los aproximadamente 2.800 millones de metros cúbicos de gas que Serbia compró en 2024 para su consumo, 2.212 millones provinieron de Rusia, y 400 millones de Azerbaiyán. EFE

